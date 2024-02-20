Закон о мобилизации получил 1300 правок. Фото:

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Урядовий проект закону про мобілізацію отримав величезну кількість правок.

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До законопроекту № 10449 щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку подали понад 1 тис. 300 правок. Про це члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв та Ірина Фріз розповіли у коментарі «Суспільному».

Понад 1 тис. правок — це певний час. Секретаріат просто не в змозі буде звести цю велику порівняльну таблицю навіть за один день, можливо, спробують, тоді розгляд може розпочатися 23 чи 24 лютого, але скоріш за все це буде починаючи з 26 лютого, — зазначила Фріз й наголосила, що комітет стовідсотково не гальмуватиме цей процес.

Чернєв припустив, що на розгляд правок в комітеті знадобиться тиждень. За його словами, правки потрібно розглядати кожну одну за одною, групувати й розуміти, що буде змінюватися.

Нагадаємо, народний депутат зі «Слуги народу» Роман Грищук заявив, що до законопроекту про мобілізацію подали правку про повернення аспірантам-контрактникам відстрочки від призову на військову службу.

Джерело: «Суспільне»