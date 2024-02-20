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Оккупанты 17 раз пытались прорвать оборону ВСУ на Марьинском направлении. Фото:

На фронте произошло 50 боестолкновений — Генштаб назвал самые горячие направления

20 фев 2024, 20:49
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На фронті в Україні 20 лютого відбулось 50 бойових зіткнень — ворог намагається йти вперед на восьми напрямках.


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Найскладніша ситуація на Мар’їнському та Авдіївському напрямках, же ворог залучає до штурмів авіацію. У районі Мар’їнки українські захисники відбили 17 атак, а в районі Авдіївки — 10 штурмів. А на Новопавлівському напрямку ворог шість разів безуспішно намагався покращите своє тактичне положення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 20 лютого.

Три ворожі штурми були відбиті Силами оборони на Лиманському напрямку, а по дві атаки було на Бахмутському, Куп’янському та Запорізькому напрямку. На Херсонському напрямку росіяни спробували штурмувати позиції ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Авіація Повітряних сил сьогодні завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та п’ятеро зенітно-ракетних комплексах армії рф. А ракетні війська завдали ударів по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 10 артилерійських засобах противника.

Нагадаємо, на південному фронті України відбувається масове нарощування російських військ в Запорізькій області. CNN з посиланням на власні джерела серед українських військових повідомив, що там агресор зібрав 50-тисячну армію.

Источник: Ракурс


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