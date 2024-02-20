Окупанти 17 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на Мар'їнському напрямку. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192591-na-fronti-vidbulosya-50-boiezitknen-genshtab-nazvav-naygaryachishi-napryamky.html

Ракурс

На фронті в Україні 20 лютого відбулось 50 бойових зіткнень — ворог намагається йти вперед на восьми напрямках.

.

Найскладніша ситуація на Мар’їнському та Авдіївському напрямках, же ворог залучає до штурмів авіацію. У районі Мар’їнки українські захисники відбили 17 атак, а в районі Авдіївки — 10 штурмів. А на Новопавлівському напрямку ворог шість разів безуспішно намагався покращите своє тактичне положення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 20 лютого.

Три ворожі штурми були відбиті Силами оборони на Лиманському напрямку, а по дві атаки було на Бахмутському, Куп’янському та Запорізькому напрямку. На Херсонському напрямку росіяни спробували штурмувати позиції ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Авіація Повітряних сил сьогодні завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та п’ятеро зенітно-ракетних комплексах армії рф. А ракетні війська завдали ударів по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 10 артилерійських засобах противника.

Нагадаємо, на південному фронті України відбувається масове нарощування російських військ в Запорізькій області. CNN з посиланням на власні джерела серед українських військових повідомив, що там агресор зібрав 50-тисячну армію.