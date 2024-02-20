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Ракурс
ССО точно отработали по колонне оккупантов. Фото:

Бойцы ССО отработали по колонне оккупантов на Донбассе (ВИДЕО)

20 фев 2024, 22:50
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Сили спеціальних операцій ЗСУ відпрацювали по колоні російських загарбників.


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На Донецькому напрямку російську техніку та особовий склад уразили оператори 8-го окремого полку. Знищували ворога, зокрема, й за допомогою FPV-дронів. Про це ССО Збройних сил України 20 лютого повідомили у Telegram.

Зазначається, що екіпаж БпАК виявив рух ворожої техніки у своїй зоні відповідальності. Після проведеної розвідки по ворогу вдарили безпілотниками. Було знищено бронетранспортер, бойову машину піхоти, інженерну техніку й ще дві БМП пошкодженою. Крім того, специ знищили чотирьох піхотинців, а одного поранили.

Нагадаємо, прикордонники бригади Гвардії наступу підбили танки окупантів Т-90, які під Бахмутом намагалися штурмувати українські позиції. Два танки підбили за допомогою протитанкового ракетного комплексу, а ще по одному відпрацював FPV-дрон.

Источник: Ракурс


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