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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Детектор Медиа»

Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего

21 фев 2024, 22:31
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Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові зміни у Ставці Верховного Головнокомандувача.


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Про це йдеться в указі № 83/2024, текст якого сьогодні, 21 лютого опублікований на сайті президента.

Указ затверджує такі зміни:

  • зі складу Ставки виводять колишнього командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського;
  • до складу Ставки вводять начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Источник: Ракурс


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