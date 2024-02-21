Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Володимир Зеленський, фото: «Детектор Медіа»

https://racurs.ua/ua/n192624-zelenskyy-zminyv-sklad-stavky-verhovnogo-golovnokomanduvacha.html

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Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові зміни у Ставці Верховного Головнокомандувача.

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Про це йдеться в указі № 83/2024, текст якого сьогодні, 21 лютого опублікований на сайті президента.

Указ затверджує такі зміни:

зі складу Ставки виводять колишнього командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського;

до складу Ставки вводять начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.