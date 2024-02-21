У Зеленського розповіли, як у Польщі відреагували на пропозицію зустрічі на кордоні

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У Зеленського розповіли, як у Польщі відреагували на пропозицію зустрічі на кордоніhttps://racurs.ua/ua/n192623-u-zelenskogo-rozpovily-yak-u-polschi-vidreaguvaly-na-propozyciu-zustrichi-na-kordoni.htmlРакурс
Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна й Польща вже обговорюють зустріч представників урядів на кордоні, яку сьогодні, 21 лютого, запропонував президент Володимир Зеленський.
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Про це в ефірі національного телемарафону заявив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє «Громадське».
За словами Никифорова, дипломатичні команди працюють, зокрема, над форматом зустрічі. Інших деталей він не навів.
Водночас речник Зеленського зауважив, що ситуація на кордоні має бути такою, «від якої виграють Україна та Польща, а не москва», і наголосив, що якщо для цього потрібна зустріч на найвищому рівні, то президент готовий до неї.
Джерело: «Громадське»
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