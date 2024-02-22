Йенс Столтенберг, фото: «Парламентская газета»

https://racurs.ua/n192626-ukrainskie-f-16-budut-imet-pravo-atakovat-voennye-celi-v-rf-stoltenberg.html

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Кожен союзник сам вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну. Але в той же час, війна в Україні є агресивною війною, і Україна має право на самооборону, включаючи завдання ударів по легітимних російських військових цілях за межами України.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про це в інтерв’ю радіостанції RFE/RL у Брюсселі.

Столтенберг зазначив, що не може сказати точно, коли Україна зможе розгорнути винищувачі F-16.

За його словами, усі союзники України хочуть, щоб це сталося якомога раніше, однак, зауважує Генсек НАТО, ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені.

Тому я думаю, що ми повинні прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме ми будемо готові або коли члени Альянсу будуть готові розпочати відправку і доставку F-16, — наголосив він. — Чим швидше, тим краще.

Джерело: RFE/RL