Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Йенс Столтенберг, фото: «Парламентская газета»

Украинские F-16 будут иметь право атаковать военные цели в рф — Столтенберг

22 фев 2024, 08:26
999

Кожен союзник сам вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну. Але в той же час, війна в Україні є агресивною війною, і Україна має право на самооборону, включаючи завдання ударів по легітимних російських військових цілях за межами України.


.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про це в інтерв’ю радіостанції RFE/RL у Брюсселі.

Столтенберг зазначив, що не може сказати точно, коли Україна зможе розгорнути винищувачі F-16.

За його словами, усі союзники України хочуть, щоб це сталося якомога раніше, однак, зауважує Генсек НАТО, ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені.

Тому я думаю, що ми повинні прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме ми будемо готові або коли члени Альянсу будуть готові розпочати відправку і доставку F-16, — наголосив він. — Чим швидше, тим краще.

Джерело: RFE/RL


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров