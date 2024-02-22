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Работа украинской артиллерии, скриншот видео
Украинская FH70 уничтожила российский склад боекомплекта (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192638-ukrainskaya-fh70-unichtojila-rossiyskiy-sklad-boekomplekta-video.htmlРакурс
Оперативне командування «Захід» опублікувало у своєму Telegram-каналі відео, котре показує знищення українською гарматою FH70 російського складу комплекту на Запорізькому напрямку.
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44 окрема артилерійська бригада показує майстер-клас по сортуванню та утилізуванню сміття, — вказано в описі відео. — Запорізький напрямок. Продовжуємо роботу. Ворог буде знищений та розбитий.
Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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