Робота української артилерії, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192638-ukrayinska-fh70-znyschyla-rosiyskyy-sklad-boiekomplektu-video.html

Ракурс

Оперативне командування «Захід» опублікувало у своєму Telegram-каналі відео, котре показує знищення українською гарматою FH70 російського складу комплекту на Запорізькому напрямку.

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44 окрема артилерійська бригада показує майстер-клас по сортуванню та утилізуванню сміття, — вказано в описі відео. — Запорізький напрямок. Продовжуємо роботу. Ворог буде знищений та розбитий.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.