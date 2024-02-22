Великобритания отправит Украине еще 200 ракет Brimstone

https://racurs.ua/n192645-velikobritaniya-otpravit-ukraine-esche-200-raket-brimstone.html

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Велика Британія відправить Україні ще 200 ракет Brimstone, а в першій половині 2024 року підготує 10 тис. наших військових.

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Про це заявив 22 лютого британський міністр оборони Грант Шаппс у Палаті громад, повідомляє Sky News.

Він зазначив, що ці ракети вже мали значний вплив на поле бою, «в одному випадку змусивши російські війська відступити після спроби переправи через річку».

Brimstone — ракета класу «земля-земля» або «повітря-земля», призначена для ураження танків, артилерії, систем РЕБ, невеликих суден та десантних кораблів.

З початку повномасштабної війни Велика Британія вже поставила в Україну сотні цих ракет. У ЗСУ їх модифікували для запуску з наземних пускових установок для використання по наземних цілях.

Силам оборони постачали як Brimstone 1, так і Brimstone 2. Які будуть цього разу — поки невідомо.

Brimstone 2 Dual Mode відрізняється від попередньої версії дальністю польоту, покращеною бойовою частиною та системою наведення. Якщо звичайний Brimstone при запуску з вертольота має дальність до 12 км та понад 20 з літака), то Brimstone 2 понад 40 км та понад 60 км відповідно.