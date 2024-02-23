ВРУ поддержала законопроект о демобилизации срочников. Фото:

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Ракурс

Верховна Рада проголосувала за демобілізацію строковиків.

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Народні депутати у п’ятницю, 23 серпня, ухвалили у першому читанні та в цілому законопроект № 11035 про зміни щодо термінів строкової військової служби. За основу «за» проголосували 317 народних депутатів, а в цілому — 319. Про це народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк повідомили у Telegram.

В кінцевому вигляді в законопроект включили норму про відстрочку строковиків на термін до 12 місяців, якщо військові не висловили бажання продовжувати службу. Строковиків звільнятимуть зі служби в запас.

Законопроект про демобілізацію строковиків напередодні вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Пропонувалося звільнити з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента», військовослужбовців строкової служби, термін яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни.

Нагадаємо, народний депутат зі «Слуги народу» Роман Грищук заявив, що до законопроекту про мобілізацію подали правку про повернення аспірантам-контрактникам відстрочки від призову на військову службу.