До законопроекту про мобілізацію подали правку про відстрочку від призову аспірантам-контрактникам

https://racurs.ua/ua/n192353-do-zakonoproektu-pro-mobilizaciu-podaly-pravku-pro-vidstrochku-vid-pryzovu-aspirantam-kontraktnykam.html

Ракурс

До законопроекту про мобілізацію подали правку про повернення аспірантам-контрактникам відстрочки від призову на військову службу.

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Про це написав у своїх соцмережах народний депутат зі «Слуги народу» Роман Грищук.

Тепер цю правку має розглянути профільний комітет з питань національної оборони.

Після засідання народний депутат Юлія Гришина надала «Голосу України» коментар щодо результатів розгляду.

Прийняте рішення фактично про те, що Комітет вноситиме дві правки. Перша — стосується найбільш резонансної норми про аспірантів. Мова про те, що всі аспіранти, які навчаються і за державний кошт, і за кошти юридичних і фізичних осіб, всі матимуть відстрочку від мобілізації. У першому читанні цього законопроекту прийняли норму, яка передбачала, що аспіранти-контрактники не будуть мати право на відстрочку. Комітет освіти запропонував зробити однакові права і для бюджетників, і для контрактників, які проходять навчання в аспірантурі. І стосовно другої правки: зараз законопроект про мобілізацію передбачає відстрочку тільки для науково-педагогічних та наукових працівників. Комітет освіти пропонує додати до цього переліку ще й педагогів, які працюють в різних закладах освіти в Україні, — сказала Грішина.

Нагадаємо, поки триває обговорення законопроекту, який на початку лютого Рада ухвалила у першому читанні, не зваживши на правки комітетів.

«Ракурс» писав, що умовний строк не врятує ухилянта від мобілізації. Заступник голови Нацполіції України, керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе 12 лютого зауважив, що «умовний термін більше про те, що якщо людина вчинить повторно те саме, то тоді вже буде реальний строк».

На його думку, обираючи умови відбування такого покарання, суд керується тим, що ухилянт — це потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб можливість служити була. Наприклад, не обмежуючи пересування.