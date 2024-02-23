Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Шмыгаль едет на границу с Польшей, заявил Зеленский

Шмыгаль едет на границу с Польшей, заявил Зеленский

23 фев 2024, 16:37
999

Група українських міністрів на чолі з премʼєром Денисом Шмигалем вже сьогодні, 23 лютого, прибуде на українсько-польський кордон. Там можуть відбутися переговори щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску.


.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Львові.

За словами президента, «українське зерно не йде на ринок Польщі, а лише транзитом».

Чи буде на кордоні польська сторона — невідомо. Українське зерно, яке сьогодні блокують на кордоні польські протестувальники, не йде на ринок Польщі, і наша держава працюватиме над тим, щоб розв’язати питання з його транзитом, — сказав президент.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єр-міністру Дональду Туску зустрітися на кордоні та розв’язати кризу. Дуда погодився, а Туск запропонував провести переговори у Варшаві. Натомість польський очільник уряду пообіцяв оголосити усі пункти пропуску на кордоні з України об'єктами критичної інфраструктури.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров