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Шмыгаль едет на границу с Польшей, заявил Зеленский
Шмыгаль едет на границу с Польшей, заявил Зеленскийhttps://racurs.ua/n192679-shmygal-edet-na-granicu-s-polshey-zayavil-zelenskiy.htmlРакурс
Група українських міністрів на чолі з премʼєром Денисом Шмигалем вже сьогодні, 23 лютого, прибуде на українсько-польський кордон. Там можуть відбутися переговори щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску.
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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Львові.
За словами президента, «українське зерно не йде на ринок Польщі, а лише транзитом».
Чи буде на кордоні польська сторона — невідомо. Українське зерно, яке сьогодні блокують на кордоні польські протестувальники, не йде на ринок Польщі, і наша держава працюватиме над тим, щоб розв’язати питання з його транзитом, — сказав президент.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єр-міністру Дональду Туску зустрітися на кордоні та розв’язати кризу. Дуда погодився, а Туск запропонував провести переговори у Варшаві. Натомість польський очільник уряду пообіцяв оголосити усі пункти пропуску на кордоні з України об'єктами критичної інфраструктури.
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