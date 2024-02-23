Шмигаль їде на кордон з Польщею, заявив Зеленський

https://racurs.ua/ua/n192679-shmygal-yide-na-kordon-z-polscheu-zayavyv-zelenskyy.html

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Група українських міністрів на чолі з премʼєром Денисом Шмигалем вже сьогодні, 23 лютого, прибуде на українсько-польський кордон. Там можуть відбутися переговори щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Львові.

За словами президента, «українське зерно не йде на ринок Польщі, а лише транзитом».

Чи буде на кордоні польська сторона — невідомо. Українське зерно, яке сьогодні блокують на кордоні польські протестувальники, не йде на ринок Польщі, і наша держава працюватиме над тим, щоб розв’язати питання з його транзитом, — сказав президент.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єр-міністру Дональду Туску зустрітися на кордоні та розв’язати кризу. Дуда погодився, а Туск запропонував провести переговори у Варшаві. Натомість польський очільник уряду пообіцяв оголосити усі пункти пропуску на кордоні з України об'єктами критичної інфраструктури.