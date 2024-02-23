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Ракурс
ГУР и Воздушные силы сбили модернизированную версию российского самолета - А-50У

ГУР и Воздушные силы сбили модернизированную версию российского самолета А-50У

23 фев 2024, 21:03
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Источник: Ракурс


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