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ГУР и Воздушные силы сбили модернизированную версию российского самолета - А-50У
ГУР и Воздушные силы сбили модернизированную версию российского самолета А-50Уhttps://racurs.ua/n192689-gur-i-vozdushnye-sily-sbili-modernizirovannuu-versiu-rossiyskogo-samoleta-a-50u.htmlРакурс
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