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Ракурс
А-50У впав поблизу міста Єйськ

ГУР та Повітряні сили збили модернізовану версію російського літака А-50У

23 лют 2024, 21:03
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Збитий російський А-50У — нова модернізована версія літака.


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Про це стверджують в ГУР МО, які 23 лютого провели спільну операцію з Повітряними силами ЗСУ

Його, як заявляють, збили над Азовським морем, а різке падіння швидкості зафіксували поблизу міста Єйськ. Вартість такого судна оцінюють в 350 млн доларів, додають в ГУР.

В оперативному штабі Краснодарського краю рф натомість уточнили, що підтверджують падіння «одного летального апарату», а не двох, як там заявляли раніше. Утім, ніяких деталей там не наводять, у Міноборони росії втрату не коментували.

А-50У впав поблизу міста Єйськ.

Джерело: Ракурс


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