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А-50У впав поблизу міста Єйськ
ГУР та Повітряні сили збили модернізовану версію російського літака А-50Уhttps://racurs.ua/ua/n192689-gur-ta-povitryani-syly-zbyly-modernizovanu-versiu-rosiyskogo-litaka-a-50u.htmlРакурс
Збитий російський А-50У — нова модернізована версія літака.
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Про це стверджують в ГУР МО, які 23 лютого провели спільну операцію з Повітряними силами ЗСУ
Його, як заявляють, збили над Азовським морем, а різке падіння швидкості зафіксували поблизу міста Єйськ. Вартість такого судна оцінюють в 350 млн доларів, додають в ГУР.
В оперативному штабі Краснодарського краю рф натомість уточнили, що підтверджують падіння «одного летального апарату», а не двох, як там заявляли раніше. Утім, ніяких деталей там не наводять, у Міноборони росії втрату не коментували.
А-50У впав поблизу міста Єйськ.