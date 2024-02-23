А-50У впав поблизу міста Єйськ

https://racurs.ua/ua/n192689-gur-ta-povitryani-syly-zbyly-modernizovanu-versiu-rosiyskogo-litaka-a-50u.html

Ракурс

Збитий російський А-50У — нова модернізована версія літака.

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Про це стверджують в ГУР МО, які 23 лютого провели спільну операцію з Повітряними силами ЗСУ

Його, як заявляють, збили над Азовським морем, а різке падіння швидкості зафіксували поблизу міста Єйськ. Вартість такого судна оцінюють в 350 млн доларів, додають в ГУР.

В оперативному штабі Краснодарського краю рф натомість уточнили, що підтверджують падіння «одного летального апарату», а не двох, як там заявляли раніше. Утім, ніяких деталей там не наводять, у Міноборони росії втрату не коментували.

А-50У впав поблизу міста Єйськ.