Ракурсhttps://racurs.ua/
СБУ и ГУР попали в установки охлаждения неочищенного коксового газа Новолипецкого меткомбината
СБУ и ГУР попали в установки охлаждения неочищенного коксового газа Новолипецкого меткомбинатаhttps://racurs.ua/n192698-sbu-i-gur-popali-v-ustanovki-ohlajdeniya-neochischennogo-koksovogo-gaza-novolipeckogo-metkombinata.htmlРакурс
Атаку на Новолипецький металургійний комбінат організували СБУ та ГУР.
.
Про це стверджують джерела «Цензора».
«Новолипецький металургійний комбінат виробляє сталь із полімерним покриттям. У тому числі для держави». Це один із найбільших металургійних комбінатів росії.
Після потужних вибухів на комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу.
Як додають в українських спецслужбах, безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу.
Власником ураженого комбінату є наближений до путіна російський олігарх Володимир Лєсін. За оцінками Forbes він входить в трійку найбагатших людей рф. Донедавна на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...