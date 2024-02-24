СБУ та ГУР влучили в установки охолодження неочищеного коксового газу Новолипецького меткомбінату

СБУ та ГУР поцілили в установки охолодження неочищеного коксового газу Новолипецького меткомбінату

https://racurs.ua/ua/n192698-sbu-ta-gur-vluchyly-v-ustanovky-oholodjennya-neochyschenogo-koksovogo-gazu-novolypeckogo.html

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Атаку на Новолипецький металургійний комбінат організували СБУ та ГУР.

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Про це стверджують джерела «Цензора».

«Новолипецький металургійний комбінат виробляє сталь із полімерним покриттям. У тому числі для держави». Це один із найбільших металургійних комбінатів росії.

Після потужних вибухів на комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу.

Як додають в українських спецслужбах, безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу.

Власником ураженого комбінату є наближений до путіна російський олігарх Володимир Лєсін. За оцінками Forbes він входить в трійку найбагатших людей рф. Донедавна на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.