СБУ та ГУР влучили в установки охолодження неочищеного коксового газу Новолипецького меткомбінату

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СБУ та ГУР поцілили в установки охолодження неочищеного коксового газу Новолипецького меткомбінату
СБУ та ГУР влучили в установки охолодження неочищеного коксового газу Новолипецького меткомбінатуhttps://racurs.ua/ua/n192698-sbu-ta-gur-vluchyly-v-ustanovky-oholodjennya-neochyschenogo-koksovogo-gazu-novolypeckogo.htmlРакурс
Атаку на Новолипецький металургійний комбінат організували СБУ та ГУР.
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Про це стверджують джерела «Цензора».
«Новолипецький металургійний комбінат виробляє сталь із полімерним покриттям. У тому числі для держави». Це один із найбільших металургійних комбінатів росії.
Після потужних вибухів на комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу.
Як додають в українських спецслужбах, безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу.
Власником ураженого комбінату є наближений до путіна російський олігарх Володимир Лєсін. За оцінками Forbes він входить в трійку найбагатших людей рф. Донедавна на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.