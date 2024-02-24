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Украина подписала соглашения о безопасности с еще двумя странами, скриншот видео

Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой (ВИДЕО)

24 фев 2024, 17:58
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Україна підписала безпекові угоди зі ще двома державами — Канадою та Італією.


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Про це сьогодні, 24 лютого, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою, яку він підписав із премʼєр-міністром цієї країни Джастіном Трюдо, передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

Дякую Прем'єр-міністру та всім канадцям! Ви разом з Україною з перших днів повномасштабної війни. Це дуже цінно для нас, — наголосив він.

Двосторонню безпекову угоду з Італією Зеленський підписав із главою уряду цієї країни Джорджею Мелоні.

Сьогодні ж обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7, — зазначив він. — Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року.

Источник: Ракурс


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