Україна підписала безпекові угоди зі ще двома країнами, скріншот відео

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Україна підписала безпекові угоди зі ще двома державами — Канадою та Італією.

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Про це сьогодні, 24 лютого, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою, яку він підписав із премʼєр-міністром цієї країни Джастіном Трюдо, передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

Дякую Прем'єр-міністру та всім канадцям! Ви разом з Україною з перших днів повномасштабної війни. Це дуже цінно для нас, — наголосив він.

Двосторонню безпекову угоду з Італією Зеленський підписав із главою уряду цієї країни Джорджею Мелоні.