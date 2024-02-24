24 февраля 2022 года россия начала полномасштабное вторжение в Украину, скриншот видео

https://racurs.ua/n192717-kak-oboronyalsya-kiev-v-pervye-dni-voyny-pokazal-klichko-video.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні, 24 лютого, у другу річницю початку повномасштабного російського вторгнення на своїх сторінках у соцмережах опублікував відео, котре показує як столиця жила на початку війни.

.

Два роки широкомасштабної війни столиця оборонялася, жила і працювала. А загалом уже 10 років Україна відбивається від російського агресора, — наголосив він.

На відео, опублікованих Кличко, зокрема, показані події перед початком повномасштабного вторгнення та у лютому й березні 2022 року.