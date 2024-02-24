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Ракурс
24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, скріншот відео

Як оборонявся Київ у перші дні війни показав Кличко (ВІДЕО)

24 лют 2024, 18:59
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Мер Києва Віталій Кличко сьогодні, 24 лютого, у другу річницю початку повномасштабного російського вторгнення на своїх сторінках у соцмережах опублікував відео, котре показує як столиця жила на початку війни.


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Два роки широкомасштабної війни столиця оборонялася, жила і працювала. А загалом уже 10 років Україна відбивається від російського агресора, — наголосив він.

На відео, опублікованих Кличко, зокрема, показані події перед початком повномасштабного вторгнення та у лютому й березні 2022 року.

Я дякую киянам, які стали пліч-о-пліч в перші дні і тижні повномасштабної війни, аби Київ — серце України — вистояв. Дякую киянам, які працюють, забезпечуючи сервіси містянам, — наголосив Кличко. — Дякую нашим воїнам, які в пеклі війни героїчно б’ються за свободу України! Наша сила в тому, що ми відстоюємо правду і справедливість, свою волю. І наша сила — в єднанні й гідності.

Джерело: Ракурс


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