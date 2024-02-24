24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192717-yak-oboronyavsya-kyyiv-u-pershi-dni-viyny-pokazav-klychko-video.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні, 24 лютого, у другу річницю початку повномасштабного російського вторгнення на своїх сторінках у соцмережах опублікував відео, котре показує як столиця жила на початку війни.

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Два роки широкомасштабної війни столиця оборонялася, жила і працювала. А загалом уже 10 років Україна відбивається від російського агресора, — наголосив він.

На відео, опублікованих Кличко, зокрема, показані події перед початком повномасштабного вторгнення та у лютому й березні 2022 року.