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Украинские пилоты тренируются в Великобритании, фото: Royal Air Force
Шесть украинских пилотов прошли обучение на самолетах Tutor в Британии (ФОТО)https://racurs.ua/n192721-shest-ukrainskih-pilotov-proshli-obuchenie-na-samoletah-tutor-v-britanii-foto.htmlРакурс
У Великій Британії шестеро українських пілотів пройшли навчання на літаках Tutor з інструкторами Королівських ВПС і наразі тренуються на винищувачах F-16.
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Про це сьогодні, 24 лютого, на своїй сторінці у соцмережі Х повідомили Королівські повітряні сили Великої Британії (RAF).
Шість кваліфікованих українських бойових пілотів завершили програму підготовки з інструкторами ВПС Великої Британії і зараз тренуються на винищувачах F-16 Fighting Falcon, — вказано в повідомленні. — Це частина внеску Великої Британії до Коаліції з посилення військово-повітряних спроможностей, спрямованого на зміцнення повітряного потенціалу України.
Літаки Tutor у RAF використовують для початкової льотної підготовки та оцінки польотів.
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