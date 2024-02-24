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Ракурс
Украинские пилоты тренируются в Великобритании, фото: Royal Air Force

Шесть украинских пилотов прошли обучение на самолетах Tutor в Британии (ФОТО)

24 фев 2024, 20:59
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У Великій Британії шестеро українських пілотів пройшли навчання на літаках Tutor з інструкторами Королівських ВПС і наразі тренуються на винищувачах F-16.


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Про це сьогодні, 24 лютого, на своїй сторінці у соцмережі Х повідомили Королівські повітряні сили Великої Британії (RAF).

Шість кваліфікованих українських бойових пілотів завершили програму підготовки з інструкторами ВПС Великої Британії і зараз тренуються на винищувачах F-16 Fighting Falcon, — вказано в повідомленні. — Це частина внеску Великої Британії до Коаліції з посилення військово-повітряних спроможностей, спрямованого на зміцнення повітряного потенціалу України.

Літаки Tutor у RAF використовують для початкової льотної підготовки та оцінки польотів.

Українські пілоти тренуються у Британії, фото: Royal Air Force

Источник: Ракурс


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