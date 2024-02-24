Українські пілоти тренуються у Британії, фото: Royal Air Force

https://racurs.ua/ua/n192721-shestero-ukrayinskyh-pilotiv-proyshly-navchannya-na-litakah-tutor-u-brytaniyi-foto.html

Ракурс

У Великій Британії шестеро українських пілотів пройшли навчання на літаках Tutor з інструкторами Королівських ВПС і наразі тренуються на винищувачах F-16.

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Про це сьогодні, 24 лютого, на своїй сторінці у соцмережі Х повідомили Королівські повітряні сили Великої Британії (RAF).

Шість кваліфікованих українських бойових пілотів завершили програму підготовки з інструкторами ВПС Великої Британії і зараз тренуються на винищувачах F-16 Fighting Falcon, — вказано в повідомленні. — Це частина внеску Великої Британії до Коаліції з посилення військово-повітряних спроможностей, спрямованого на зміцнення повітряного потенціалу України.

Літаки Tutor у RAF використовують для початкової льотної підготовки та оцінки польотів.