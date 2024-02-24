Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Українські пілоти тренуються у Британії, фото: Royal Air Force

Шестеро українських пілотів пройшли навчання на літаках Tutor у Британії (ФОТО)

24 лют 2024, 20:59
999

У Великій Британії шестеро українських пілотів пройшли навчання на літаках Tutor з інструкторами Королівських ВПС і наразі тренуються на винищувачах F-16.


.

Про це сьогодні, 24 лютого, на своїй сторінці у соцмережі Х повідомили Королівські повітряні сили Великої Британії (RAF).

Шість кваліфікованих українських бойових пілотів завершили програму підготовки з інструкторами ВПС Великої Британії і зараз тренуються на винищувачах F-16 Fighting Falcon, — вказано в повідомленні. — Це частина внеску Великої Британії до Коаліції з посилення військово-повітряних спроможностей, спрямованого на зміцнення повітряного потенціалу України.

Літаки Tutor у RAF використовують для початкової льотної підготовки та оцінки польотів.

Українські пілоти тренуються у Британії, фото: Royal Air Force

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів