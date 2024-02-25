Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты снова совершили ночную атаку «шахедами» по Украине, фото: ТСН

16 из 18 «шахедов» уничтожили силы ПВО в ночь на 25 февраля

25 фев 2024, 08:55
999

Російські загарбники і ніч на сьогодні, 25 лютого, атакували Україну 18 ударними безпілотниками типу Shahed.


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Запуски здійснювалися з:

  • Приморсько-Ахтарська (Крансодарський край рф);
  • мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 «шахедів» у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров