16 з 18 «шахедів» знищили сили ППО в ніч на 25 лютого

Рашисти знову здійснили нічну атаку «шахедами» по Україні, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n192726-16-z-18-shahediv-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-25-lutogo.html

Ракурс

Російські загарбники і ніч на сьогодні, 25 лютого, атакували Україну 18 ударними безпілотниками типу Shahed.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Запуски здійснювалися з:

Приморсько-Ахтарська (Крансодарський край рф);

мису Чауда (тимчасово окупований Крим).