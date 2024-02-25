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Ракурс
Рашисти знову здійснили нічну атаку «шахедами» по Україні, фото: ТСН

16 з 18 «шахедів» знищили сили ППО в ніч на 25 лютого

25 лют 2024, 08:55
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Російські загарбники і ніч на сьогодні, 25 лютого, атакували Україну 18 ударними безпілотниками типу Shahed.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Запуски здійснювалися з:

  • Приморсько-Ахтарська (Крансодарський край рф);
  • мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 «шахедів» у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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