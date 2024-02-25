16 з 18 «шахедів» знищили сили ППО в ніч на 25 лютого

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16 з 18 «шахедів» знищили сили ППО в ніч на 25 лютогоhttps://racurs.ua/ua/n192726-16-z-18-shahediv-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-25-lutogo.htmlРакурс
Російські загарбники і ніч на сьогодні, 25 лютого, атакували Україну 18 ударними безпілотниками типу Shahed.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Запуски здійснювалися з:
- Приморсько-Ахтарська (Крансодарський край рф);
- мису Чауда (тимчасово окупований Крим).
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 «шахедів» у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей, — вказано в повідомленні.
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