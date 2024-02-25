Оккупанты на Луганщине определили «государственные» шахты, которые россияне получат без торгов

Рашисты разворовывают временно оккупированные территории

https://racurs.ua/n192733-okkupanty-na-luganschine-opredelili-gosudarstvennye-shahty-kotorye-rossiyane-poluchat-bez-torgov.html

Ракурс

На ТОТ Луганщини окупаційна влада визначила перелік «державних шахт», які передадуть росіянам без проведення торгів.

.

Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

На ТОТ Луганщини окупаційна влада визнала, що перелік «державних» вугледобувних підприємств, який буде переданий росіянам без проведення торгів, було визначено заздалегідь, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти поділили шахти окупованої Луганщини на три групи — від перспективних до тих, що перебувають в стадії ліквідації.