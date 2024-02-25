Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты разворовывают временно оккупированные территории

Оккупанты на Луганщине определили «государственные» шахты, которые россияне получат без торгов

25 фев 2024, 12:43
999

На ТОТ Луганщини окупаційна влада визначила перелік «державних шахт», які передадуть росіянам без проведення торгів.


.

Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

На ТОТ Луганщини окупаційна влада визнала, що перелік «державних» вугледобувних підприємств, який буде переданий росіянам без проведення торгів, було визначено заздалегідь, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти поділили шахти окупованої Луганщини на три групи — від перспективних до тих, що перебувають в стадії ліквідації.

Звісно, що віддають ті, що будуть мати прибуток, — зазначають в ОВА. — Доля тих, що не орендують за безцінь, теж вже визначена — ліквідація.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров