Окупанти на Луганщині визначили «державні» шахти, які росіяни отримають без торгів

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На ТОТ Луганщини окупаційна влада визначила перелік «державних шахт», які передадуть росіянам без проведення торгів.
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Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
На ТОТ Луганщини окупаційна влада визнала, що перелік «державних» вугледобувних підприємств, який буде переданий росіянам без проведення торгів, було визначено заздалегідь, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що окупанти поділили шахти окупованої Луганщини на три групи — від перспективних до тих, що перебувають в стадії ліквідації.
Звісно, що віддають ті, що будуть мати прибуток, — зазначають в ОВА. — Доля тих, що не орендують за безцінь, теж вже визначена — ліквідація.
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