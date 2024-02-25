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Ракурс
Рашисти розкрадають тимчасово окуповані території

Окупанти на Луганщині визначили «державні» шахти, які росіяни отримають без торгів

25 лют 2024, 12:43
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На ТОТ Луганщини окупаційна влада визначила перелік «державних шахт», які передадуть росіянам без проведення торгів.


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Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

На ТОТ Луганщини окупаційна влада визнала, що перелік «державних» вугледобувних підприємств, який буде переданий росіянам без проведення торгів, було визначено заздалегідь, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти поділили шахти окупованої Луганщини на три групи — від перспективних до тих, що перебувають в стадії ліквідації.

Звісно, що віддають ті, що будуть мати прибуток, — зазначають в ОВА. — Доля тих, що не орендують за безцінь, теж вже визначена — ліквідація.

Джерело: Ракурс


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