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Рашисты атаковали дроном грузовик в Никополе, фото: Сергей Лысак
Рашисты с дрона сбросили взрывчатку на грузовик в Никополе, погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n192734-rashisty-s-drona-sbrosili-vzryvchatku-na-gruzovik-v-nikopole-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
У місті Нікополі Дніпропетровської області російські загарбники з безпілотника скинули вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув 57-річний чоловік.
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Про це сьогодні, 25 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому 57 років, — зазначив Лисак. — Щирі співчуття родині.
Зазначається, що російська атака прийшлась на територію одного з підприємств. В результаті були пошкоджені будівлі та потрощені вантажівки.
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