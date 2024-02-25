Рашисти атакували дроном вантажівку у Нікополі, фото: Сергій Лисак

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Ракурс

У місті Нікополі Дніпропетровської області російські загарбники з безпілотника скинули вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув 57-річний чоловік.

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Про це сьогодні, 25 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому 57 років, — зазначив Лисак. — Щирі співчуття родині.

Зазначається, що російська атака прийшлась на територію одного з підприємств. В результаті були пошкоджені будівлі та потрощені вантажівки.