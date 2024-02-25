Операция по сбитию самолета А-50 готовилась две недели. Фото:

https://racurs.ua/n192739-operaciya-po-sbitiu-samoleta-a-50-gotovilas-dve-nedeli-budanov.html

Ракурс

Операцій зі знищення російського ДРЛВ А-50 готувалась два тижні.

.

Зараз на озброєнні армії російської федерації залишилося ще шість таких літаків-розвідників. Про це 25 лютого керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів під час розмови з журналістами на форумі «Україна. Рік 2024».

Ще один А-50 «впаде», і цілодобове чергування доведеться припиняти, — зазначив він, але відмовився розкривати інформацію про те, якою зброєю збили ДРЛВ.

Також Буданов, відповідаючи на питання чи готували операцію до 24 лютого, зазначив: «ми шукали літак, а не дату».

Нагадаємо, 23 лютого українські військові збили над Азовським морем російський літак-розвідник А-50. Загинув весь екіпаж у складі 10 осіб.

Це вже другий дальній літак радіолокаційного виявлення, що був знищений Силами оборони з початку 2024 року.

Кожен такий літак коштує від 350 до 500 млн дол., залежно від модифікації. На початок вторгнення російська федерація мала десять А-50: два збиті зусиллями ЗСУ цього року, ще один пошкодили білоруські партизани в лютому 2023 року.