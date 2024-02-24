У збитому російському А-50У ліквідували увесь екіпаж

https://racurs.ua/ua/n192706-u-zbytomu-rosiyskomu-a-50u-likviduvaly-uves-ekipaj.html

Ракурс

У російському літаку А-50У, збитому 23 лютого, загинув увесь екіпаж із 10 росіян.

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Про це кільком українським медіа повідомило джерело в ГУР.

«Громадське» та УП написали, що серед ліквідованих — п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.

ЗСУ 23 лютого підтвердили збиття літака-розвідника А-50 над Азовським морем. Це вже другий радар, що «літає", знищений українськими військами з початку 2024 року.

Кожен такий літак коштує від 350 до 500 мільйонів доларів, залежно від модифікації. На початок вторгнення росія мала десять А-50: два збиті зусиллями ЗСУ цього року, ще один пошкодили білоруські партизани в лютому 2023 року.

За даними ГУР МО, ще одним наслідком знищення російського літака А-50 стало відкликання з бойових місій двох винищувачів Су-35 та трьох Су-34, які мали завдавати удари поблизу Авдіївки.