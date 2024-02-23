Російський літак-радар А-50 збили із ЗРК дальнього радіуса дії С-200 - УП

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Російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 збили 23 лютого із радянського ЗРК С-200.

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Про це повідомили поінформовані співрозмовники УП в ГУР.

С-200 — це зенітний ракетний комплекс дальнього радіуса дії. Їх почали розробляти в Радянському Союзі 60 років тому. Згодом комплекс пройшов кілька модернізацій.

В липні 2023 року росіяни почали робити заяви щодо ударів по об'єктах у рф та на окупованих територіях ракетами від комплексу С-200. За словами росіян, українці переробили систему ППО для ударів по наземних цілях і б’ють ракетами 5В28.

Колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, відповідальний за систему ППО, Ігор Романенко розповів, що українські військові відпрацьовували на тренуваннях застосування ракети С-200 по наземних цілях.

Максимальна дальність польоту ракети ЗРК С-200 — від 160 до 300 км, залежно від моделі ракет (5В21, 5В21B, 5В28, 5В28М).

Ракета має довжину 11 м і стартову масу 7,1 т, з них 3 т припадає на прискорювачі (для С-200В).

Швидкість польоту ракети: 700−1200 м/с, залежно від дальності.

Висота зони ураження: від 300 м до 27 км для ранніх, і до 40,8 км для більш пізніх моделей.

Глибина зони ураження: від 7 км до 200 км для ранніх, і до 255 км для пізніх модифікацій.