Задания Украины на 2024 год озвучили в правительстве. Фото: Денис Шмыгаль

https://racurs.ua/n192741-shmygal-ozvuchil-zadachi-ukrainy-na-2024-god.html

Ракурс

Плани України на 2024 рік озвучили в українському уряді.

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Про виклики й перемоги за два роки, про плани на наступний рік розповів під час панельної дискусії «Стійкість та економічна спроможність: фундамент для перемоги» прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів 25 лютого в межах форуму «Україна. Рік 2024».

За його словами, зараз Україна радикально трансформує ОПК, виробничі потужності якого зросли втричі, а виробництво дронів — у 100 разів.

Економічне відновлення розпочалося у 2023 році й ВВП зріс більш ніж на 5%. За 2022 та 2023 роки уряд домовився та залучив 74 млрд дол. зовнішнього фінансування.

Шмигаль наголосив, що влада жодного разу не затримувала ні пенсії, ні інші соціальні допомоги й виплати. Додав, що запланована вже третя індексація пенсій, збільшуються зарплати вчителям та субсидії.

Через російську блокаду українських морських портів Україна у відповідь збільшила перевалку Дунайських портів у шість разів. Було запущено новий морський коридор, вдалося вийти на об'єми експорту співставні з довоєнним рівнем.

Говорив прем'єр й про відбудову зруйнованого. Заявив про відновлення 23 тис. багатоповерхівок та приватних будинків, майже 900 медичних і понад 600 освітніх закладів, 9 тис. 200 об'єктів критичної інфраструктури.

За час повномасштабної війни, за словами очільника уряду, було проведено дві посівні кампанії і дві кампанії збору врожаю воєнного часу. У 2022 році зібрали 72 млн т, а в 2023 — 79 млн т зернових.

Завдання України на 2024 рік:

виробляти якомога більше зброї самим

забезпечити Україну фінансовими ресурсами

конфіскація російських активів.

економічне відновлення

розвиток логістики

відновлення

євроінтеграція.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що за останній рік потреби на відбудову продовжили зростати. Особливо в житловому секторі, де через дії ворога зруйновано чи пошкоджено 10% від усього фонду житла, в аграрній та екологічній сферах. Загалом Україна потребує вже майже 486 млрд дол. США на відбудову.