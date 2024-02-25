Владимир Зеленский выступил против навязывания Украине любых форматов переговоров. Фото:

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський не хоче, щоб інші країни нав’язували Україні будь-які формати перемовин з росією.

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Ініціатива щодо переговорів з країною-агресором може йти лише від України. Однак не прийнятні будь-які формули миру, які запропоновані іншими країнами. Про це глава держави заявив 25 лютого під час прес-конференції на форумі «Україна. Рік 2024».

Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу, а це рік різних виборів, з’явилась від недемократичної країни або від дуже демократичних країн своя ініціатива, власна ініціатива, яка б не співпадала з інтересами країни, яка сьогодні у війні, — зазначив він.

Президент розповів, що зараз не бачить ймовірності переговорів з російським диктатором володимиром путіним.

Хіба можливо говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання у юридичній та політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він зможе погодитися з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка, — заявив Зеленський.

Також глава держави висловив упевненість у тому, що Україна не програє у цій війні, адже найважче було два роки тому. Наголосив, що в українців «немає альтернативи не перемогти».

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на другому глобальному саміті миру Україна готова розглядати запрошення представників росії, але спочатку треба створити спільний план і тільки після цього можна думати про розмови з рф.