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Ракурс
Четверо нацгвардейцев остановили штурмовую колонну рф вблизи Работино

Четверо нацгвардейцев остановили штурмовую колонну рф вблизи Работино (ВИДЕО)

26 фев 2024, 12:42
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Четверо нацгвардійців бригади «Спартан» зупинили штурмову колону росіян поблизу Роботиного на Запоріжжі.


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Відео їхнього бою опублікував голова МВС Ігор Клименко.

Бійці вийшли проти трьох БТР з піхотою на броні. Перший бронетранспортер підірвався на міні, другий гвардійці підбили з РПГ, а от третій встиг висадити піхоту.

Завʼязалася перестрілка. Гвардійці, попри поранення, не відступили й відбили атаку, а вогнева підтримка бригади добила окупантів.

Источник: Ракурс


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