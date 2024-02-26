Четверо нацгвардейцев остановили штурмовую колонну рф вблизи Работино

https://racurs.ua/n192765-chetvero-nacgvardeycev-ostanovili-shturmovuu-kolonnu-rf-vblizi-rabotino-video.html

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Четверо нацгвардійців бригади «Спартан» зупинили штурмову колону росіян поблизу Роботиного на Запоріжжі.

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Відео їхнього бою опублікував голова МВС Ігор Клименко.

Бійці вийшли проти трьох БТР з піхотою на броні. Перший бронетранспортер підірвався на міні, другий гвардійці підбили з РПГ, а от третій встиг висадити піхоту.

Завʼязалася перестрілка. Гвардійці, попри поранення, не відступили й відбили атаку, а вогнева підтримка бригади добила окупантів.