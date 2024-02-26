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Ракурс
В оккупированном Донецке российский беспилотник врезался в здание больницы В оккупированном Донецке российский беспилотник врезался в здание больницы (ФОТО)

В оккупированном Донецке российский беспилотник врезался в здание больницы (ФОТО)

26 фев 2024, 13:38
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В окупованому Донецьку російський безпілотник Supercam врізався у будівлю лікарні.


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Відповідні фото з’явилися у соцмережах, пише «Мілітарний».

Ввечері 25 лютого на сторінці у телеграмі так званого «минздрава днр» опублікували два фото.

Окупанти також у повідомленні написали: «по лікарні Донецька вдарив безпілотник. Внаслідок влучання БПЛА до одного з закладів охорони здоров’я пошкоджено скління».

Вірогідно, загарбники подумали, що це був український ударний дрон і з пропагандистською метою вирішили опублікували фото розбитого вікна та уламків безпілотника.

Однак, судячи з зображення, це самі росіяни влучили власним БПЛА по приміщенню лікарні.

Великий уламок безпілотника, який розбив вікно в будівлі окупованого Донецька, свідчить про те, що це був Supercam S350 російського виробництва.

Російські окупанти застосовують безпілотник Supercam S350 для аерофотозйомки з метою створення високодетальних цифрових карт, а також проведення дистанційного повітряного моніторингу місцевості та об'єктів.

Источник: Ракурс


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