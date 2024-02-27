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россия ночью запускала по Украине дроны, а один из «Шахедов» залетел с территории Молдовы. Фото:
рф ночью запускала по Украине дроны — один из «Шахедов» атаковал из Молдовыhttps://racurs.ua/n192788-rf-nochu-zapuskala-po-ukraine-drony-odin-iz-shahedov-atakoval-iz-moldovy.htmlРакурс
Атаку з повітря відбили українські захисники неба у ніч на 27 лютого.
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Вчора пізно ввечері ворог атакував територію України балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною Х-31П із тимчасово окупованих районів Херсонської та Донецької областей. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.
Крім того, загарбники запускали 13 ударних безпілотників типу Shahed з Приморсько-Ахтарська в Курській області росії.
Відбивали ворожий напад з повітря винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Загалом оборонці зуміли знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «Шахедів». Ворожі цілі збивали у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.
Сили оборони Півдня у Telegram розкрили особливості нічної атаки. Один із дронів в Одеській області перетнув державний кордон та залетів до Молдови. Територією цієї країни він подолав кілька десятків кілометрів й згодом зайшов у повітряний простір України, де згодом був знищений.
Нагадаємо, фрагменти російського безпілотника типу Shahed знайшли на території Молдови, яким російські окупанти атакували територію України у ніч на 10 лютого.
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