Уламки російського «Шахеда» у Молдові. Фото: Прикордонна поліція

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Фрагменти російського безпілотника типу Shahed знайшли на території Молдови.

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Уламки БПЛА знайшли неподалік від села Етулія Вулканештського району, в районі молдавсько-українського кордону. Прикордонники оточили цю ділянку й всю інформацію передали компетентним службам. Доступ до цього місця пересічним громадянам обмежили. Про це пише NewsMaker із посиланням на молдовську Прикордонну поліцію.

Ризику або небезпеки для населення в цьому районі немає, і влада вжила всіх необхідних заходів для підтримання громадського порядку, миру і безпеки, — зазначили у відомстві.

Прикордонники вважають, що виявлені уламки дрона є одним із російських безпілотників, збитих українською зенітною установкою. Масований удар дронами-камікадзе росія здійснила в ніч із 9 на 10 лютого. Зокрема, «Шахеди» збивали й у південних областях України.

Нагадаємо, вже не вперше уламки російських ударних дронів виявляють у Румунії. Зокрема, 14 грудня минулого року один зі збитих безпілотників впав біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 км від українського порту Рені. Румунські військові підіймали у повітряний простір винищувачі F-17 та військові літаки Eurofighter.

У НАТО після цього інциденту заявили, що це нічим не загрожувало Румунії, бо падіння БПЛА-камікадзе «не було наслідком навмисної атаки росіян».