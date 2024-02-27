НАТО рассматривает возможность отправить войска в Украину. Фото:

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НАТО може ввести свої війська для допомоги Україні.

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Можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну обговорювалася на конференції в Парижі, але присутні не дійшли консенсусу з цього питання. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив за підсумками конференції на підтримку України, яка відбулася 26 лютого.

Відправку західних військ у майбутньому не можна виключати, але сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, прийнятого і схваленого відправлення військ на місця, — сказав він.

За словами Макрона, Москва зайняла агресивну позицію не лише проти України, але і «проти нас загалом». Саме тому перемога над країною-агресором має важливе значення для безпеки та стабільності в Європі. Французький лідер наголосив, що союзники України «не воюють з російським народом», але вони «просто не хочуть дозволити путіну перемогти в Україні».

Позицію Франції з питання відправки військ НАТО до України Макрон не став озвучувати. Послався на «стратегічну невизначеність, яку я приймаю».

Я абсолютно не казав, що Франція не підтримує. Я не буду знімати двозначність сьогоднішніх дебатів, називаючи імена. Я кажу, що це було названо серед варіантів, — йшлося в заяві.

Тим часом прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що питання про відправку в Україну сухопутних військ, не стояло на порядку денному зустрічі в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі країн-партнерів України у Парижі заявив про згоду союзників на створення Коаліції з постачання Україні далекобійного озброєння — для постачання ракет і бомб середньої та великої дальності українським Силам оборони.