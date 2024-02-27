Коаліцію далекобійної зброї для України домовилися створити союзники

Створили Коаліцію далекобійної зброї для України. Фото:

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Коаліцію з постачання Україні далекобійного озброєння створять західні партнери.

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Нова коаліція буде створена для постачання ракет і бомб середньої та великої дальності українським Силам оборони. Поразка росії у цій війні необхідна для безпеки й стабільності в Європі. Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив за підсумками зустрічі країн-партнерів України у Парижі, що відбулася 26 лютого.

Зараз у нас є вісім коаліцій. Ми також вирішили створити дев’яту коаліцію — коаліцію для ударів на далеку відстань. …Ми справді сповнені рішучості робити все необхідне стільки, скільки буде потрібно, і це для мене є головним моментом цього вечора. Перша частина нашої дискусії була в основному про те, щоб зробити більше. І був консенсус робити ще більше разом і швидше, — зазначив французький лідер.

Макрон наголосив, що союзники збираються «мобілізувати всю добру волю держав, які мають потужності, які почали або готові поставити нове обладнання».

Президент Франції нагадав, що наразі союзники України вже організували вісім коаліцій, які мають посилити забезпечення боєприпасами. Нова ініціатива стала девʼятою коаліцією, вона має забезпечити «удари у глибину».

Нагадаємо, 14 лютого на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» стало відомо, що офіційно запрацювала коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. До неї приєдналися вже 15 країн, а лідерами є Німеччині, Франції та США. Ця коаліція покликана посилити українську ППО ракетами та системами.