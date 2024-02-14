Рустем Умєров підбив підсумки засідання «Рамштайну». Фото:

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Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбулося у середу, 14 лютого.

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Сторони провели плідні перемовини в рамках коаліції спроможностей. Обговорювали питання посилення протиповітряної оборони, дронів та артилерійських систем. Про це міністр оборони України Рустем Умєров 14 лютого повідомив у Facebook.

За його словами, вже офіційно почала роботу коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. До неї приєдналися вже 15 країн, а лідерами є Німеччині, Франції та США. Ця коаліція покликана посилити українську ППО ракетами та системами.

На порядку денному було й питання спільного виробництва артилерійських систем та боєприпасів до них. Вже є перші результати.

Умєров наголосив, що питання передачі ЗСУ винищувачів F16 йде за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами.

Також міністр розповів, що посилено взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запрацювала коаліція дронів, а до неї приєдналися Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.

До коаліції з розмінування долучилися вже 20 країн.

Окрема подяка Сполученим Штатам та Міністру оборони Ллойду Остіну, який головував на засіданні. Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій — як на землі, так і в морі і на небі, — зазначив Умєров.

Нагадаємо, Велика Британія разом із Норвегією очолили нову морську коаліцію для України. Ці країни на додачу до тральщиків «Чернігів» (M310) та «Черкаси» (M311) передадуть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісних човни.