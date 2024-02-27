ВСУ сбили еще один Су-34 на Восточном направлении. Фото:

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Ракурс

Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 було знищено в українському небі.

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Ворожу ціль ліквідували на Східному напрямку у вівторок, 27 лютого. Про це командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив у Telegram.

Він зазначив, що 26 лютого російським пілотам вдалось ухилитися від українських ракет, але наголосив, що «так буде не завжди».

Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу, — написав командувач.

Як відомо, Су-34 — багатофункціональний винищувач-бомбардувальник, який призначений для завдання ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Цей тактичний літак здатен атакувати цілі на відстані 150−600 км від лінії зіткнення. Ця повітряна машина доволі дорога — вартість бойової одиниці становить 50 млн дол.

Нагадаємо, російська армія за неповні останні два тижні втратила вже вісім бойових літаків. Два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35 ворог втратив 17 лютого. Ще один Су-34 збили 18 лютого, а 19 лютого було приземлено винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. А 21 лютого було знищено ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Всі ці повітряні цілі росіян були знищені на Східному напрямку.