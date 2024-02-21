ЗСУ збили ще один винищувач-бомбардувальник росіян. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192597-zsu-zbyly-sche-odyn-vynyschuvach-bombarduvalnyk-rosiyan.html

Ракурс

Бойова авіація росії продовжує зазнавати втрат в Україні.

.

Українські захисники 21 лютого збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Також була спроба уразити ворожий Су-35, але ворожий пілот зумів зманеврувати. Про це командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив у Telegram.

Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило — зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики «Вечного полета, братья». Маю гарні результати об'єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався! — написав він.

За інформацією ЗМІ, за весь час до 2024 року російська федерація випустила до 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34. Ця повітряна машина доволі дорога — вартість бойової одиниці становить 50 млн дол.

Нагадаємо, російська армія за останні шість днів збили вже сім російських літаків. Два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35 ворог втратив 17 лютого. Ще один Су-34 збили 18 лютого, а 19 лютого було приземлено винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. Всі ці повітряні цілі росіян були знищені на Східному напрямку.