Военные заводы КНДР работают на полную мощность, чтобы поставлять оружие рф. Фото:

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КНДР стала постачати російській федерації ще більше боєприпасів.

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Зараз деякі північнокорейські заводи, які виробляють зброю та боєприпаси, працюють на повну потужність. При цьому решта збройових заводів працюють на 30% потужності через нестачу сировини та електроенергії. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, повідомляє Yonhap News.

Зазначається, що після зустрічі Кім Чен Ина та володимира путіна у вересні 2023 року, КНДР відправила до рф близько 6 тис. 700 контейнерів. Таким чином росіяни могли отримати приблизно 3 млн артилерійських снарядів калібру 152-мм та 500 тис. 122-мм артснарядів калібру 122-мм.

В обмін на військову допомогу Північна Корея, ймовірно, отримує від росії продукти харчування та інші предмети першої необхідності, а також сировину та деталі, які використовуються у виробництві зброї. Не виключено також, що Москва надала Пхеньяну супутникові технології, оскільки у листопаді країна вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун та пообіцяла запустити ще три у 2024 році.

Нагадаємо, 22 лютого СБУ надала докази використання росією балістичних ракет «Хвасон-11» з Північної Кореї. За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження. Унаслідок ворожих ударів загинули щонайменше 24 людини, ще понад 100 цивільних отримали тяжкі поранення.

Джерело: Yonhap News