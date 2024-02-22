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Ракети з КНДР на службі в росії на 11,9% складаються з німецьких деталей
Ракети з КНДР на службі в росії на 11,9% складаються з німецьких деталейhttps://racurs.ua/ua/n192649-rakety-z-kndr-na-slujbi-v-rosiyi-na-11-9-skladautsya-z-nimeckyh-detaley.htmlРакурс
22 лютого СБУ надала докази використання росією балістичних ракет «Хвасон-11» з Північної Кореї. Задокументовано застосування 20 боєголовок із КНДР, від яких загинули 24 мирні українці, понад 100 поранено.
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Як розповіли BILD у британській групі розслідувань Conflict Armament Research (CAR), попри міжнародні санкції, Пхеньян активно використовує західні комплектуючі під час виробництва ракет «Хвасон». Усього виявлено 290 західних деталей, переважно це комп’ютерні чіпи.
75% їх вироблено США, 11,9% — у Німеччині. У CAR не хочуть вказувати конкретних виробників, оскільки у тіньовому експорті винні не вони, а країни-посередники.
Ми не хочемо публічно називати ці компанії, — сказав BILD керівник CAR в Україні Дем'єн Сплітерс. — Ми хочемо запустити відстеження, щоб визначити, як перенаправили цю продукцію.
СБУ підтвердила, що росія використовує проти українців північнокорейську балістику — ракети типу Hwasong-11 (KN 23/24), які виробляються на території КНДР.
За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження. Унаслідок ворожих ударів загинули щонайменше 24 людини, ще понад 100 цивільних отримали тяжкі поранення.
Нагадаємо також, що у північнокорейських ракетах, якими росія атакувала Україну, знайшли деталі з США та країн Європи.