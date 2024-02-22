Ракети з КНДР на службі в росії на 11,9% складаються з німецьких деталей

https://racurs.ua/ua/n192649-rakety-z-kndr-na-slujbi-v-rosiyi-na-11-9-skladautsya-z-nimeckyh-detaley.html

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22 лютого СБУ надала докази використання росією балістичних ракет «Хвасон-11» з Північної Кореї. Задокументовано застосування 20 боєголовок із КНДР, від яких загинули 24 мирні українці, понад 100 поранено.

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Як розповіли BILD у британській групі розслідувань Conflict Armament Research (CAR), попри міжнародні санкції, Пхеньян активно використовує західні комплектуючі під час виробництва ракет «Хвасон». Усього виявлено 290 західних деталей, переважно це комп’ютерні чіпи.

75% їх вироблено США, 11,9% — у Німеччині. У CAR не хочуть вказувати конкретних виробників, оскільки у тіньовому експорті винні не вони, а країни-посередники.

Ми не хочемо публічно називати ці компанії, — сказав BILD керівник CAR в Україні Дем'єн Сплітерс. — Ми хочемо запустити відстеження, щоб визначити, як перенаправили цю продукцію.