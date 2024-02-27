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Отправку войск НАТО в Украину прокомментировал Столтенберг. Фото:
Столтенберг прокомментировал возможную отправку войск НАТО в Украинуhttps://racurs.ua/n192801-stoltenberg-prokommentiroval-vozmojnuu-otpravku-voysk-nato-v-ukrainu.htmlРакурс
НАТО не планує відправляти бойові війська в Україну на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни розглядають можливість введення військ.
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Зараз союзники по Альянсу й так надають безпрецедентну підтримку Україні. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Associated Press.
Ми робимо це з 2014 року й активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає, — наголосив він.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц тим часом заявив, що «жодного солдата» не буде відправлено в Україну європейськими країнами або країнами НАТО.
Нагадаємо, 27 лютого в Парижі відбулася зустріч європейських лідерів з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. На цьому заході обговорювали подальшу підтримку України у боротьбі з росією.
Після зустрічі Макрон заявив, що в Єлисейському палаці союзники обговорювали можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну, але не дійшли консенсусу з цього питання.
Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь не виключив можливості відправки військових до України, але глава уряду Швеції Ульф Крістерссон назвав неактуальним питання введення військ НАТО в Україну.
Джерело: Associated Press
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