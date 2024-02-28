Владимир Зеленский прибыл в Албанию. Фото: Игли Хасани

https://racurs.ua/n192818-zelenskiy-pribyl-v-albaniu-s-neanonsirovannym-vizitom-foto.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирану.

.

Свій неанонсований візит до цієї країни глава держави здійснив у ніч на 28 лютого. В Офісі президента України раніше не інформували про цю поїздку. Про це міністр закордонних справ Албанії Іґлі Хасані повідомив у соціальній мережі X.

Велика честь вітати президента Зеленського у Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією росії, — зазначив він.

Також згодом у мережі з’явилося відео прибуття Зеленського до Тирану.

Албанський журналіст Іса Мизирай у соцмережі Х повідомив, що Зеленський візьме участь у саміті Україна та Південно-Східна Європа.

Нагадаємо, напередодні український президент Володимир Зеленський побував у Саудівській Аравії. Там він зустрівся зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом і обговорив із ним формулу миру.