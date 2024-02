Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирану.

Свій неанонсований візит до цієї країни глава держави здійснив у ніч на 28 лютого. В Офісі президента України раніше не інформували про цю поїздку. Про це міністр закордонних справ Албанії Іґлі Хасані повідомив у соціальній мережі X.

Також згодом у мережі з’явилося відео прибуття Зеленського до Тирану.

Албанський журналіст Іса Мизирай у соцмережі Х повідомив, що Зеленський візьме участь у саміті Україна та Південно-Східна Європа.

Ukrainian #President#VolodymyrZelnskyy arrives in #Tirana, #Albania. He will participate in the summit of #Ukraine and Southeast Europe.

