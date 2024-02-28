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Ракурс
Володимир Зеленський прибув до Албанії. Фото: Іґлі Хасані

Зеленський прибув до Албанії з неанонсованим візитом (ФОТО)

28 лют 2024, 08:18
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Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирану.


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Свій неанонсований візит до цієї країни глава держави здійснив у ніч на 28 лютого. В Офісі президента України раніше не інформували про цю поїздку. Про це міністр закордонних справ Албанії Іґлі Хасані повідомив у соціальній мережі X.

Велика честь вітати президента Зеленського у Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією росії, — зазначив він.

Також згодом у мережі з’явилося відео прибуття Зеленського до Тирану.

Албанський журналіст Іса Мизирай у соцмережі Х повідомив, що Зеленський візьме участь у саміті Україна та Південно-Східна Європа.

Володимир Зеленський прибув до Албанії. Фото: Іґлі Хасані

Нагадаємо, напередодні український президент Володимир Зеленський побував у Саудівській Аравії. Там він зустрівся зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом і обговорив із ним формулу миру.

Джерело: Ракурс


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