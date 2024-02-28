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Володимир Зеленський прибув до Албанії. Фото: Іґлі Хасані
Зеленський прибув до Албанії з неанонсованим візитом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192818-zelenskyy-prybuv-do-albaniyi-z-neanonsovanym-vizytom-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирану.
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Свій неанонсований візит до цієї країни глава держави здійснив у ніч на 28 лютого. В Офісі президента України раніше не інформували про цю поїздку. Про це міністр закордонних справ Албанії Іґлі Хасані повідомив у соціальній мережі X.
Велика честь вітати президента Зеленського у Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією росії, — зазначив він.
Також згодом у мережі з’явилося відео прибуття Зеленського до Тирану.
Албанський журналіст Іса Мизирай у соцмережі Х повідомив, що Зеленський візьме участь у саміті Україна та Південно-Східна Європа.
Ukrainian #President#VolodymyrZelnskyy arrives in #Tirana, #Albania. He will participate in the summit of #Ukraine and Southeast Europe.— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) February 27, 2024
���� pic.twitter.com/nbq28F0vaM
Нагадаємо, напередодні український президент Володимир Зеленський побував у Саудівській Аравії. Там він зустрівся зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом і обговорив із ним формулу миру.
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